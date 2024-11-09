وزير الدفاع الليتواني يقترح طرقا لجعل العلاقات بين أوروبا وترامب أكثر سلاسة

قال وزير الدفاع الليتواني لوريناس كاسشيوناس اليوم السبت إن الدول الأوروبية يجب ألا تكرر خطأ إنشاء حاجز بينها وبين الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بل يجب أن تتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبافتراض أن ترامب سيواصل تطبيق ما وصفه لوريناس كاسشيوناس بـ "منهج التعاقد في علاقاتنا"، عرض كاسشيوناس مجالات يمكن أن تتعاون فيها أوروبا مع الرئيس الجديد، مثل المزيد من الاستثمارات في الدفاع وشراء الأسلحة الأمريكية من قبل الدول الأوروبية، والتعاون في مواجهة الصين وإيران.

وأوضح كاسشيوناس لوكالة أسوشيتد برس: "ما فعلناه اتسم بالخطأ بعض الشىء في المرة السابقة عندما فاز (على هيلاري كلينتون)، وكان ذلك غير متوقع، وتمثل فى أننا بنينا تجاهه جدارا أخلاقيا".

وأضاف كاسشيوناس: "أعتقد أنه لم يكن الطريق الصحيح". وكان وزير الدفاع الليتوانى يتحدث على هامش تجمع لمدة ثلاثة أيام في براغ يركز على القدرات العسكرية الأوروبية وعبر الأطلسية.