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ضبط 4 آلاف مطبوع بدون تصريح داخل مطبعة بدون ترخيص في الجيزة

مصطفى عطية
نشر في: السبت 9 نوفمبر 2024 - 11:56 ص | آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2024 - 11:56 ص

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، 4 آلاف مطبوع كتب وأغلفة بدون تصريح داخل مطبعة "بدون ترخيص" في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة طباعة مالك مطبعة "بدون ترخيص"- كائنة بمحافظة الجيزة- العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل المطبعة على (4100 من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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