المنيا: بدء المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية؛ بهدف الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد ممتلكاتها، وتستمر المرحلة حتى 29 نوفمبر الجاري، ضمن حملات موسعة لإزالة أشكال التعديات؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ، أن المرحلة الأولى من الموجة التي بدأت في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، أسفرت عن إزالة 912 تعدٍّيا، شملت 25 حالة بناء داخل الحيز العمراني، و497 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، و390 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة الزراعية.

وأكد كدواني، أن هذه الجهود تتم بالتعاون والتنسيق الكامل بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجميع الأطراف المعنية؛ لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الإزالة وفقاً للجدول الزمني المخطط.

الجدير بالذكر أن الموجة الـ24 تُنفذ على 3 مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، وتبدأ المرحلة الثانية من اليوم السبت 9 إلى 29 نوفمبر، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.