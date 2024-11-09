الحوثيون يبثون صورا لإسقاط طائرة أمريكية ويقصفون قاعدة إسرائيلية

بثت جماعة الحوثيين، صورا لما قالت إنها لحظة إسقاط طائرة درون أمريكية من نوع "إم كيو-تسعة" بصاروخ، أثناء قيامها بأعمال وصفتها بالعدائية في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء أمس الجمعة.

وأعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان تلاه أمام مظاهرة تضامنية مع فلسطين ولبنان في صنعاء أمس الجمعة، أن قواتهم استهدفت قاعدة "نيفاتيم"، في النقب جنوب إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي، وأكد أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه في هذه العملية، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأكد سريع إسقاط طائرة بدون طيار (درون) أمريكية من طراز "إم كيو-تسعة" في محافظة الجوف، ليرتفع إلى 12 طائرة من هذا النوع أسقطتها الدفاعات الجوية الحوثية خلال معركة ’الفتح الموعود والجهاد المقدس"، إسنادا لمعركة طوفان الأقصى التي انطلقت منذ نحو عام.