 الحوثيون يبثون صورا لإسقاط طائرة أمريكية ويقصفون قاعدة إسرائيلية - بوابة الشروق
السبت 9 نوفمبر 2024 11:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الحوثيون يبثون صورا لإسقاط طائرة أمريكية ويقصفون قاعدة إسرائيلية


نشر في: السبت 9 نوفمبر 2024 - 10:59 ص | آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2024 - 10:59 ص

بثت جماعة الحوثيين، صورا لما قالت إنها لحظة إسقاط طائرة درون أمريكية من نوع "إم كيو-تسعة" بصاروخ، أثناء قيامها بأعمال وصفتها بالعدائية في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء أمس الجمعة.

وأعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان تلاه أمام مظاهرة تضامنية مع فلسطين ولبنان في صنعاء أمس الجمعة، أن قواتهم استهدفت قاعدة "نيفاتيم"، في النقب جنوب إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي، وأكد أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه في هذه العملية، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأكد سريع إسقاط طائرة بدون طيار (درون) أمريكية من طراز "إم كيو-تسعة" في محافظة الجوف، ليرتفع إلى 12 طائرة من هذا النوع أسقطتها الدفاعات الجوية الحوثية خلال معركة ’الفتح الموعود والجهاد المقدس"، إسنادا لمعركة طوفان الأقصى التي انطلقت منذ نحو عام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك