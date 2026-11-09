محافظ البحيرة: مكافحة الفساد أولوية رئيسية في منظومة العمل التنفيذي

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء إيهاب سمير، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية حول دور الهيئة في منع ومكافحة الفساد، بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

وأكدت محافظ البحيرة، في بيان اليوم، أن مكافحة الفساد أولوية رئيسية في منظومة العمل التنفيذي، مشددة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس المال العام أو حقوق المواطنين.

وأشارت إلى استمرار جهود المحافظة لتطوير الأداء الإداري والتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، لافتة إلى بدء التشغيل الفعلي لمنظومة «أملاكنا.. من البيانات إلى القرار»، الأولى من نوعها على مستوى المحافظات، لإحكام حصر وإدارة أملاك الدولة من خلال قاعدة بيانات رقمية موحدة.

من جانبه، أكد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة أن مكافحة الفساد تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد العامة، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومدونات السلوك المهني في الوقاية من الفساد قبل وقوعه.

وتناولت الندوة مفهوم الفساد وصوره وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، ومستهدفاتها في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير الخدمات وتعزيز النزاهة والشفافية.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على تكثيف البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري، والتوسع في الحملات التوعوية، خاصة الموجهة للنشء، لترسيخ ثقافة النزاهة ومواجهة الفساد.