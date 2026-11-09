رئيس الجامعة المصرية اليابانية: الدولة تستهدف 500 مدرسة يابانية ومصر أول دولة تؤسس جامعة يابانية خارج طوكيو

تحدث الدكتور أحمد الصباغ، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن مستهدف الدولة بزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 حاليًا إلى 500 خلال السنوات المقبلة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، إن تحقيق هذا المستهدف مرتبط بالاستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ في 2018 بـ12 مدرسة، وتوسّع حتى وصل إلى 103 في 2026.

ونوه إلى أن المدرسين بالمدارس اليابانية كانوا يسافرون إلى اليابان للتدرب على نظام التعليم الياباني «التوكاتسو»، وأن عددًا من الجامعات المصرية حاليًا توفر دبلومات لها، ومنها الجامعة المصرية اليابانية، وجامعة عين شمس، والعاصمة، ومضيفًا أن هناك خططًا لتوفيرها في جامعتي أسيوط والإسكندرية العام القادم

وذكر أن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة الوزراء، يوفر منحًا للمعلمين للحصول على دبلومة التوكاتسو، وأن وزارة التربية والتعليم توفّر لهم الوقت المناسب للحصول عليها دون التأثير عليهم ماديًا.

وفي سياق آخر، نوه الصباغ، إلى أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تُعتبر «أول جامعة أُنشئت بهذه الصفة خارج اليابان».

وتابع أن فكرة إنشاء هذه الجامعة بدأت من السفيرة فايزة أبو النجا، والمديرة السابقة لوكالة اليابان للتعاون الدولي «الجايكا»، مشيرًا إلى اتفاقهم على إنشاء الجامعة في مدينة برج العرب بمنطقة صناعية.

وأكمل: «الفكرة كلها جرئية إن الجامعة المصرية اليابانية للعوم والتكنولوجيا تتعمل في هذا المكان وهذه البلد ولكن هذا إيمان بأن هذه التجربة يمكن أن تنقل في مصر».

وشدد على أن هذه التجربة أثبتت نجاحها، مستشهدًا بافتتاح جامعة يابانية في فيتنام وإندونسيا، وتركيا، وغيرها من دول العالم.

وأكد أن الوكالة اليابان للتعاون الدولي «الجايكا» تعتبر التجربة المصرية أحد أنجح تجاربها، وأنهم سعداء بها، متابعًا: «هما سعداء في مصر أوي لأن هما حاسين بمدى اهتمام الحكومة المصرية واحتضانها للتجربة وإنها متفاعلة تماما مع الطلبات اليابانية».

وقال إن هناك 13 جامعة داعمة للجامعة المصرية اليابانية، لافتًا إلى امتلاكهم أجهزة ومعامل شبيهة بالمتواجدة في اليابان.