ترامب يلتقي رئيس وزراء قطر اليوم لبحث مقترحات جديدة مع إيران

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الاثنين، في الوقت الذي يطرح فيه الوسيط الرئيسي مقترحات جديدة في المحادثات مع إيران.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس(أ ب) بأن إيران كانت تدرس المقترحات التي قدمتها قطر، بصفتها الوسيط الرئيسي، بهدف تسوية الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

لكن مسؤولين أفادوا بأن إيران لم تبدِ استعدادًا للتفاوض مع إدارة ترامب بشأن أنشطتها النووية إلى أن توافق الولايات المتحدة على عدة شروط أساسية طالبت طهران بإدراجها في أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتشمل هذه الشروط إنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ورفع العقوبات، وإلغاء تجميد أصولها، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب، ووقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك العمليات الإسرائيلية في لبنان.