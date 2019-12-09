بسلاح كاتم للصوت وسط محافظة كربلاء في العراق، اغتال مجهولون مسلحون الناشط العراقي المدني فاهم أبو علي الطائي، بإطلاق 3 رصاصات عليه أردته قتيلا أمام فندق الأنصار في مدينة البارودي.

وبحسب وسائل إعلام محلية عراقية، أقدم فردان من عصابة مسلحة يستقلان دراجة نارية ويحملان أسلحة كاتمة للصوت، على قتل الناشط الطائي، ليل الأحد، فيما طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته، بحسب موقع "العربية".

تعرض الطائي للتهديد أكثر من مرة من قبل فصائل مسلحة؛ بسبب اتهام جهات دينية بتصفية ناشطين عراقيين، وقد اُغتيل بعد كتابته آخر منشور له على مواقع التواصل الجتماعي، وجه من خلالها رسالة لأحد الأشخاص: "أنت تجرأت ونفذت عمليتين، تفجير بيت الشاعر محمد وسيارة مهند الكعبي. أقول لك حتى الجهة الدينية التي تقف خلفك لن تنفعك"، بحسب "العربية".

الموت في بلدي سهل للغايه..فقط

حب وطنك ودافع عنه..سترى الكثير من الوحوش والأنتماءات يتسابقون لقتلك بكل برود



تبا وسحقا لكل المتسلطين من الحكومه والاحزاب والتابعين والقامعين لكل صوت حر#كلنا_فاهم_الطايي — Noor🇮🇶 (@Ya_mahdy__) December 9, 2019

ينتمي الطائي للتيار الصدري، ويبلغ من العمر 53 عامًا، ويعتبر من أشد المنتقدين للمليشيات المسلحة والنظام الحاكم في العراق، حيث كان يتواجد على مدار الساعة مع النشطاء في الميادين وخاصة في كربلاء، وكان يستخدم علاقاته للإفراج عن النشطاء المعتقلين، وبحسب نشطاء، كان يترد بشكل أسبوعي على ساحات الاحتجاج في العاصمة بغداد.

يأتي ذلك في ظل استمرار مسلسل الاغتيالات والاعتقالات التي تطال ناشطي العراق منذ اندلاع الاحتجاجات في مطلع أكتوبر الماضي.

ولايزال العراق يشهد تظاهرات دامية راح ضحيتها ما يقرب من 440 شهيدا أغلبهم من المتظاهرين و20 ألف مصاب، منذ انطلاقها، ضد الأوضاع الاجتماعية القاسية والفساد السياسي والتدخل الإيراني الصارخ.