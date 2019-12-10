تعرف على أهم 6 معلومات عن أصغر رئيس حكومة بالعالم في فنلندا «سانا مارين»

تعد فنلندا من الدول التي كانت تحجز لنفسها دائمًا مركزًا متقدمًا في قائمة الدول الأكثر رفاهية بالعالم؛ ولكن لظروف اقتصادية تواكبت مع تولي تيار يمين الوسط، جعلت البلاد تدخل في فترة تقشفية أرهقت المواطنين، وبوعود براقة من تيار الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات التشريعيةـ التي جرت في أبريل الماضي، منحه الفنلنديون ثقتهم ليقود ائتلاف الحكومة الجديدة من خلال رئيسه «أنتي ريني»، ولكن أزمة داخلية متعلقة بإضراب للبريد فشل في إدارتها، دفعت «ريني» لتقديم استقالته، الثلاثاء الماضي.

من جانبهم اجتمعت قيادات التحالف الاشتراكي الديمقراطي لانتخاب رئيسًا للحكومة خلفًا لريني، وفي اجتماع، أمس الأحد، وقع الاختيار علي سانا مارين، وزيرة النقل وأصغر وزراء الحكومة.

وعقب اختيارها صرحت مارين: "لم أفكّر يوًما بعمري أو بكوني امرأة، أفكّر بالأسباب التي دفعتني إلى السياسة وبالأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين".

ومع توليها لمنصب رئيس الحكومة الفنلندية، نرصد أبرز المعلومات حول سانا مارين في التقرير التالي:

1- أصغر من يتولي هذا المنصب في تاريخ فنلندا، فهي تبلغ من العمر 34 عاماً، حيث ولدت في نوفمبر 1985.

2- تم اختيارها لمنصب نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في 2014 وهي بعمر 29 عامًا فقط.

3- انتُخبت نائبة بالبرلمان الفنلندي في 2015.

4- أعيد انتخابها في الانتخابات أبريل الماضية عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي مع تقدم الحزب بأغلبية برلمانية.

5- شغلت منصب وزيرة النقل منذ يونيو الماضي في حكومة أنتي ريني.

6- من المقرر أن تترأس اجتماعات القمة الأوروبية في بروكسل بعد أيام، في ظل قيادة فنلندا للاتحاد الأوروبي في الدورة الحالية.