حمدوك: مساعٍ سودانية للوصول لاتفاق مرضٍ بشأن سد النهضة

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أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أن السودان سيلعب دوراً في ملف سد النهضة وقال إنه يسعى مع الإدارة الأمريكية والبنك الدولي للوصول إلى اتفاق يرضي كل الأطراف.

وقال في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودته من زيارة لامريكا التي تستضيف اجتماعات خاصة بسد النهضة تحت رعاية وزارة الخزانة، إن موضوع سد النهضة يرتبط بالاستراتيجيات المتعلقة بقضايا المياه والاقتصاد والسدود وإن للسودان مصلحة حقيقية فيه.

وأشار إلى أنه ذكر في حديثه لوزير الخزانة الأمريكي أن إرادة الجغرافيا والتاريخ شاءت أن يكون السودان متوسطاً لمياه النيل.