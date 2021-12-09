الداخلية الفرنسية تحذر من رسائل بريد إلكتروني احتيالية بمواد إباحية للابتزاز

حذرت وزارة الداخلية الفرنسية، من رسائل بريد إلكتروني احتيالية تتهم متلقيها بتوزيع مواد إباحية أو مواد إباحية عن الأطفال، وابتزازهم للاستيلاء على أمواله منهم، كما قدمت قائمة بالنصائح لتجنب الاحتيال.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس: "في الآونة الأخيرة، ربما تكون قد تلقيت بريدًا إلكترونيًا، موضوعه هو استدعاء قضائي يتهمك بتقديم ومشاركة ونشر وتبادل الدعم الإباحي أو مواد إباحية للأطفال وارتكاب جرائم جنسية على القصر".

وأضاف البيان:" أنه في مواجهة عودة ظهور هذا النوع من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تنتحل "اسم الدرك الوطني والشرطة الوطنية ومديرية شرطة باريس واليوروبول" من أجل انتزاع الأموال من المتلقي أو من بياناتهم الشخصية.

وتوصي الوزارة، بعدم الذعر وعدم الرد على البريد وعدم فتح أي مرفق أو أي رابط وعدم دفع المبلغ المطلوب، كما نوهت إلى تمييز هذا البريد الإلكتروني على أنه "غير مرغوب فيه" بحيث يقوم البريد الإلكتروني تلقائيًا بتصفية العناوين التالية ولتغيير كلمات المرور الخاصة بك".

وأوصت الوزارة في بيانها، "بالاحتفاظ بعناصر الإثبات من خلال لقطات الشاشة وتقديم تقرير على موقع www.cybermalveillance.gouv.fr وإلى عنوان البريد الإلكتروني الاحتيال-bretic@interieur.gouv.fr حتى يتم أخذ البريد الإلكتروني في الاعتبار في إطار العمل، من التحقيق الذي فتحه المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

ونوهت الوزارة بأن "أجهزة وزارة الداخلية لا ترسل أبدًا بريدًا إلكترونيًا للاستدعاء في جلسات الاستماع، والجرائم المذكورة في هذا الاستدعاء الوهمي لا تخضع أبدًا لصفقة، وإن معاملتها جزء من الإطار القضائي تحت إشراف قاضٍ".