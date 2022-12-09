البرازيل: دا سيلفا يختبر الأسواق بتعيين عمدة يساري سابق وزيرا للمالية

اختار الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عمدة ساو باولو السابق فيرناندو حداد، لقيادة الاقتصاد البرازيلي في إشارة إلى أن حزب العمال اليساري الذي يتزعمه سيكون له تأثير كبير في القرارات الأكثر أهمية للحكومة حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن دا سيلفا تعيين حداد "59 عاما"، الموالي للحزب وزيرا للمالية، اليوم الجمعة، مع عدد قليل من أعضاء الحكومة الآخرين بعد أسابيع من التكهنات بشأن من سيتولى المنصب الأقوى والأكثر تحديا في الحكومة.

ومن بين مهام حداد الرئيسية، التفاوض على مقترحات شائكة مع الكونجرس، منها إصلاح شامل للنظام الضريبي وقوانين الإنفاق الجديدة التي تحتاج إلى معالجة المطالب الاجتماعية المتزايدة دون الإضرار بالمصداقية المالية.

كما سلم الرئيس المنتخب مقاليد وزارة الدفاع إلى خوسيه موسيو مونتيرو، وهو سياسي مخضرم شغل منصب رئيس العلاقات المؤسسية في حكومة لولا السابقة ولديه الآن مهمة حساسة تتمثل في إعادة بناء الجسور بين القائد اليساري النزعة والجيش.

كما تم تعيين حاكم ولاية مارانهاو السابق فلافيو دينو وزيرا للعدل، من بين آخرين.