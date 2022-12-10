جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من السبائك والسلاسل الذهبية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم (1) بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك والسلاسل الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل، والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



وبحسب بيان لمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة- فإنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة خطوط شركة طيران العربية اشتبه مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، نظراً لارتباكه وقصر مدة السفر.



وبتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا تبين وجود 5 سبائك ذهبية، وعدد من السلاسل الذهبية بوزن 770 جراما تقريبا.



وقرر مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم (1) بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 69 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.