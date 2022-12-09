الجمل: تلقيت اتصالات من مسئولي الإسماعيلي بعد مباراة سموحة

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أكد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي السابق، أنه تلقى دعم كبير من إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي في الموسم الماضي أثناء فريق الدارويش بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" تلقيت اتصالات من مسئولي الاسماعيلي بعد مباراة سموحة لقيادة الفريق الأصفر خلفاً للمدرب الإسباني جاريدو في المرحلة المقبلة ولكن لم نتوصل لاتفاق حتى الأن ".

وتابع:" تلقيت دعم كبير من إدارة الاسماعيلي الموسم الماضي وما حدث كان خلاف في وجهات النظر بين الطرفين ".