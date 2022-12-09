وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان أكبر مدينة ألعاب مائية بالشرق الأوسط في الغردقة

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، أكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط في مدينة الغردقة وذلك بحضور كامل أبو علي، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر .



وشارك في الافتتاح عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة والمستثمرين ومنظمي الرحلات بالسوق الألماني، وماجدة حنا مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر، وأحمد الدع مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في محافظة البحر الأحمر.



وأجرى الوزير والمحافظ جولة داخل مدينة الألعاب تفقدا خلالها المسرح الكبير، ومجموعة المطاعم والكافيتريات والمحلات التجارية وأماكن الضيافة من أجنحة وغرف للإقامة، واستمعا إلى شرح مفصل عن المدينة وما تتضمنه من ألعاب، حيث تم الإشارة إلى أن المدينة تحتوي على أحد الألعاب الحائزة على جائزة أفضل الألعاب المائية في أوروبا للأعوام التاسعة الماضية على التوالي، وكذلك عدد من الأبراج المائية للأطفال على أحدث التصميمات العالمية.



من جانبه، أوضح محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالتخطيط لترويج الغردقة كمقصد سياحي عالمي متكامل الخدمات من منتجعات وألعاب مائية تنافس منطقة الشرق الأوسط، وأيضا مطاعم وكافيهات ومحال تجارية عالمية، فضلا عن النشاط الترفيهي الذي لا يكتمل إلا بالمسارح والعروض الفنية اليومية من كل ثقافات العالم.



يذكر أن وزير السياحة والآثار، كان قد قام في شهر سبتمبر الماضي بأولى زياراته لمدينة الغردقة منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، حيث افتتح ومحافظ البحر الأحمر أعمال تطوير المرحلة الثالثة والأخيرة للممشى السياحي بمدينة الغردقة، بعد الانتهاء من تطويره.



كما شاركا في افتتاح منتجع سياحي جديد بمنطقة الممشى السياحي من فئة المنشآت الفندقية الخمس، بالإضافة إلى عقدهما اجتماعا موسعا مع مجموعة من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص بمحافظة البحر الأحمر، كما افتتحا فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الداو الدولي للفنون الذي أُقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي.