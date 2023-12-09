مسئول إسرائيلي: أمريكا وإسرائيل اختلفتا منذ شهر تقريبا حول المدة التي يجب أن تستمر فيها الحرب

قال مسئول إسرائيلي بارز، إن الجيش الإسرائيلي يحتاج ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع لاستكمال هجومه الحالي، في خان يونس في جنوب غزة، وفترة مماثلة بعد ذلك لإنهاء المرحلة الأولى من الحرب ضد حركة "حماس".

وأضاف المسئول لموقع "إكسيوس" الإخباري الأمريكي، في تقرير أمس الجمعة، أنه بينما لم تمنح أمريكا إسرائيل موعدا نهائيا لإنهاء عملياتها العسكرية، في غزة، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر، أعربت واشنطن أن الوقت ينفد.

وأوضح المسئول في التصريح الذي أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت، أن أمريكا وإسرائيل اختلفتا منذ شهر تقريبا حول المدة التي يجب أن تستمر فيها الحرب، دون تحديد المزيد.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت أمس الجمعة حق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بوقف "إطلاق نار إنساني فوري" بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حسبما أفاد "مركز أنباء الأمم المتحدة.