الداخلية تكشف حقيقة مقطع صوتي لسيدة تستغيث من تعدي أشخاص عليها وتشكو عدم تفاعل الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع صوتي لسيدة تشير خلاله إلى تعدي أشخاصًا عليها، مدعية عدم تفاعل الشرطة مع بلاغها.

ورصدت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع صوتي لسيدة، أشارت خلاله إلى تعرضها للاعتداء والسرقة من قبل بعض الأشخاص، مدعيةً عدم تفاعل أجهزة الشرطة المعنية مع بلاغها.

وتبين أن المقطع المشار إليه، قديم يعود للعام الماضي 2023، وتم ضبط المشكو بحقهم في حينه، وعرضهم على النيابة العامة.

كما تبين عدم صحة ادعائها بشأن عدم التجاوب مع بلاغها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على ترويج المقطع الصوتي المشار إليه.