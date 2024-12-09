تباينت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية فى نهاية تعاملات اليوم الاثنين، حيث قلل من مكاسبه التي حقهها خلال منتصف التعاملات فى بعض البنوك، بعد أن ارتفع ليقترب من مستوى الـ 51 جنيها.



وتراجع سعر العملة بنهاية تعاملات البنك الأهلي، وبنك مصر بنحو 11 قرشا ليسجل 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، مقابل 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع فى منتصف تعاملات اليوم.

فيما هبطت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، بنحو 13 قرشا لتسجل 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، مقابل لتسجل نحو 50.66 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع، في منتصف التعاملات اليوم.

وتراجع الدولار بنحو 12 قرشا في بنك الإسكندرية ليسجل 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع فى منتصف التعاملات.



وانخفض في بنك البركة بنحو 5 قروش أخرى ليسجل 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، مقابل 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

بينما زاد سعره فى بنك كريدي أجريكول 9 قروش أخرى ليسجل 50.69 جنيه للشراء، و50.79 جنيه للبيع، مقابل 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 50.70 جنيه للشراء و50.79 جنيه للبيع، كما استقر فى بنك قناة السويس لتسجل 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في تصريحات سابقة، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى أزمات اقتصادية أجبرت البلاد على تعويم العملة وفقدانها 40% من قيمتها.

وكان البنك المركزي قد سمح في مارس الماضي بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة على الجنيه 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، لتتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بعد تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، من 31 جنيها تقريبا للدولار إلى 50 جنيها، ثم عاود الارتفاع تدريجيا ليدور حول مستويات 46 و48 جنيها للدولار خلال الشهور الماضية.