 «حاسس عنده مشكلة معاه».. شوبير ينتقد جوميز بسبب نجم الزمالك - بوابة الشروق
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«حاسس عنده مشكلة معاه».. شوبير ينتقد جوميز بسبب نجم الزمالك

زيـاد الميرغني
نشر في: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 5:28 م | آخر تحديث: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 5:28 م

انتقد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بسبب المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري.

وقال أحمد شوبير: «في مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري جوميز عمل أول تغيير بخروج سيف الجزيري في الدقيقة 61 ودخول مصطفى شلبي، والأخير قدم مباراة جيدة وكذللك الجزيري كان كويس قوي».

وأضاف شوبير: «أنا الحقيقة مش فاهم ليه دائما التغيير الأول عند جوميز بيكون سيف الدين الجزيري، الراجل جايب جون حلو ومقدم مباراة كويسة فليه يتغير».

وأضاف شوبير: «عندي إحساس إن جوميز عنده مشكلة ما مع الجزيري أو يمكن الجزيري مش جاهز بنسبة 100 في المائة».


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