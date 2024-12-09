انتقد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بسبب المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري.
وقال أحمد شوبير: «في مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري جوميز عمل أول تغيير بخروج سيف الجزيري في الدقيقة 61 ودخول مصطفى شلبي، والأخير قدم مباراة جيدة وكذللك الجزيري كان كويس قوي».
وأضاف شوبير: «أنا الحقيقة مش فاهم ليه دائما التغيير الأول عند جوميز بيكون سيف الدين الجزيري، الراجل جايب جون حلو ومقدم مباراة كويسة فليه يتغير».
وأضاف شوبير: «عندي إحساس إن جوميز عنده مشكلة ما مع الجزيري أو يمكن الجزيري مش جاهز بنسبة 100 في المائة».