أبو الغيط يصل إلى بورسودان للقاء مسئولين سودانيين

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين إلى مدينة بورسودان في زيارة عمل إلى السودان تستغرق يومين، وتشهد عقد لقاءات هامة مع عدد من المسئولين في السودانيين.

وكان في استقباله علي يوسف وزير خارجية السودان وعدد من مسئولي الحكومة السودانية.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، أن هذه الزيارة تأتي في سياق التضامن المستمر من جانب جامعة الدول العربية مع السودان في الظرف الدقيق الذي يمر به، وكذلك انطلاقاً من حرص الجامعة الأصيل والثابت على أمن واستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه.

ومن المنتظر أن يعقد الأمين العام لقاءً مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ولقاءات آخرى مع عدد من قيادات مجلس السيادة وكذا عدد من الوزراء، كما ستشمل الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين الأمين العام ووزير الخارجية السوداني لتناول كل تطورات الوضع حالياً في السودان.