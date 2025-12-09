 الاتحاد الأوروبي يوافق على تخفيف قانون سلسلة التوريد - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 7:17 ص القاهرة
الاتحاد الأوروبي يوافق على تخفيف قانون سلسلة التوريد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 6:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 6:36 ص

يخطط الاتحاد الأوروبي لتخفيف قيوده على قانون سلسلة التوريد المخصص لحماية حقوق الإنسان قبل دخوله حيز التنفيذ، بعد أن توصل مفاوضون من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق يقضي بتطبيق القواعد على عدد محدود فقط من الشركات الكبرى.


