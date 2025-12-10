مسئولو سان دييجو يوافقون على تسوية بقيمة 30 مليون دولار لعائلة مراهق قتل على يد الشرطة الأمريكية

وافق مسئولو سان دييجو بولاية كاليفورنيا، على دفع 30 مليون دولار لعائلة مراهق قُتل على يد الشرطة في واحدة من أكبر التسويات من نوعها في الولايات المتحدة.

وتتجاوز هذه التسوية مبلغ الـ 27 مليون دولار الذي وافقت مدينة مينيابوليس على دفعه لعائلة جورج فلويد، الذي أثار مقتله في مايو 2020 على يد ضابط شرطة جثم على عنقه، موجة من ‘إعادة تقييم للعنصرية في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت لقطات المراقبة وكاميرا الجسم التي كان يرتديها الضابط في 28 يناير أن كانوا ويلسون كان يركض مبتعدا عن شخص سحب مسدسا وأطلق النار عليه في محطة قطار وسط المدينة.

وفي الدعوى القضائية المرفوعة ضد المدينة وجولد، زعمت العائلة، أن الضابط "على الفور، ودون أي سابق إنذار"، أطلق رصاصتين على ويلسون أثناء ركضه، أصابته في الجزء العلوي من جسده، وحددت الدعوى القضائية ويلسون بأنه أسود البشرة.

وشعر عضو المجلس هنري فوستر بالانفعال عندما تحدث عن التسوية، مشاركا مخاوفه بشأن ابنه والمخاطر التي يواجهها بعض الشباب السود.

وقال فوستر: "سلبت حياة كانوا وهو يفر من طلقات نارية، ووجد نفسه يركض نحو ضابط شرطة. ما كان ينبغي أن يحدث هذا"، متسائلا منذ مقتل فلويد "أين التقدم؟ أين الحماية والخدمة؟ والأهم من ذلك، أين المساءلة؟"

وقال اللفتنانت سيزار خيمينيز، المتحدث باسم قسم شرطة سان دييجو، إن جولد يخضع حاليا لمهمة إدارية بينما يجري التحقيق في إطلاق النار.