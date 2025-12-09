ضبط شخص تعدى على مالك دراجة نارية خلال محاولته سرقتها بسوهاج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج القبض على شخص تعدى على مالك دراجة نارية خلال محاولته سرقتها بسوهاج.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول خبر بموقع إخباري تضمن اعتداء شخص على مالك دراجة نارية أثناء محاولته سرقتها بسوهاج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج من (ممرض "مصاب بجروح قطعية "- مقيم بمنطقة أول سوهاج) بأنه أثناء نزوله من أحد العقارات فوجئ بمحاولة شخص بمحاولة سرقة الدراجة النارية المملوكة له من مدخل العقار وأثناء اعتراضه تعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها وترك الدراجة النارية ولاذ بالهرب.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بساقلتة)، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم في التعدي – كمية من مخدر الحشيش)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وحيازته لمخدر الحشيش بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.