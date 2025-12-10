الرئيسة المكسيكية: سنرسل مزيدا من المياه لأمريكا لكن ليس فورا

قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تعتزم إرسال المزيد من المياه للولايات المتحدة، ولكن ليس على الفور، برغم من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية بنسبة 5% على الواردات المكسيكية إذا لم يتم توفير المزيد من المياه في إطار اتفاقية مشاركة المياه.

وأضافت شينباوم، أن المكسيك تقترح إرسال كمية من المياه الشهر الجاري، وأخرى خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن الاقتراح سيجرى بحثه في اجتماع افتراضي مع مسؤولين أمريكيين اليوم.

وأضافت شينباوم، أن المكسيك تتخلف عن توفير طلبيات المياه للولايات المتحدة من نهر ريو جراندي بسبب الجفاف وحدود خطوط الأنابيب.

وبموجب معاهدة عام 1944، يتعين على المكسيك توفير 1.7 مليون قدم- فدان من المياه للولايات المتحدة من ستة روافد كل خمس سنوات، أو بمعدل 350 ألف قدم- فدان سنويا. والقدم- فدان هو كمية المياه اللازمة لتغطية فدان واحد من الأرض بعمق قدم واحد.

ونشر ترامب عبر منصة "تروث سوشال" أمس أن المكسيك مديونة بالماء، وتراكم دينها على مدى خمس سنوات، وأن ذلك يؤثر على المزارعين في تكساس. وذكر أنه سمح بزيادة الرسوم الجمركية على المكسيك بنسبة 5% إذا لم يتم إرسال المياه فورا.