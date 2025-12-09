دعوة أممية لاتخاذ إجراءات ملموسة تنهي الحرب الروسية الأوكرانية

دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة" لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشددة على تدهور الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الشعب الأوكراني.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، لفتت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إلى الظروف الصعبة التي يواجهها المدنيون، مشيرة إلى أن الهجمات الروسية على مناطق سكنية ومنشآت للطاقة خلال فصل الشتاء دفعت ملايين الأوكرانيين إلى أوضاع أكثر قسوة.

وقالت مسويا إن روسيا تواصل استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، محذرة من أن الضربات الممنهجة على منشآت الطاقة في ذروة الشتاء قد تترك ملايين الأشخاص بلا تدفئة أو مياه أو وسائل نقل عامة مع انخفاض درجات الحرارة.

ودعت أعضاء المجلس إلى التحرّك العاجل في ثلاثة مجالات أساسية، وهي ضمان التطبيق العملي لقواعد الحرب، وتأمين وصول إنساني آمن ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين، وتمويل كامل للعمليات الإنسانية بما يتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة.

وأكدت مسويا أن ما يحتاجه المدنيون من مجلس الأمن هو إجراءات ملموسة للحدّ من الضرر، وضمان استمرار المساعدات الإنسانية التي تفصل بين الحياة والكوارث، مشددة على أن الشعب الأوكراني "لا يملك ترف انتظار ظروف أفضل".

وأضافت أن القرارات التي ستتخذها الدول في الأيام المقبلة "ستسهم مباشرة في تحديد مصير عدد لا يُحصى من المدنيين".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.