يعرض الفيلم المرشح لجوائز الأوسكار «صوت هند رجب»، للمخرجة كوثر بن هنية، في دور العرض السينمائية في مصر وفلسطين يوم الأربعاء 17 ديسمبر، وفي جميع أنحاء العالم العربي الخميس 18 ديسمبر، ضمن سلسلة مبادرة سينماد لعرض الأفلام العربية بالمهرجانات في دور السينما بأنحاء العالم العربي، والتي تعرض 24 فيلمًا من سينمات بريميير في القاهرة.

وتدور أحداث «صوت هند رجب»، في 29 يناير 2024، حيث تلقى متطوعو الهلال الأحمر، اتصالًا طارئًا من طفلة في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها، وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها، كان اسمها هند رجب.

وشارك في بطولة الفيلم سجا الكيلاني، ومعتز ملحيس، وكلارا خوري، وعامر حليحل، وتصوير خوان سارمينتو جي، ومونتاج قتيبة برهمجي، وماكسيم ماتيس، وكوثر بن هنية، وموسيقى تصويرية أمين بوحافة، ومصمم الإنتاج باسم مرزوق.

والفيلم من كتابة وإخراج كوثر بن هنية، وهو إنتاج تونسى فرنسى مشترك.

وفي وقت سابق، كان أعلن موقع Deadline أن نجوم هوليوود، براد بيت، وخواكين فينيكس، وروني مارا، والمخرجين ألفونسو كوارون، وجوناثان جليزر، من بين الأسماء البارزة التي انضمت إلى فريق عمل الفيلم كمنتجين منفذين، وذلك بعد إعجابهم بالفيلم.

كما يشارك ديدي جاردنر، وجيريمي كلاينر من شركة الإنتاج «بلان بي» التابعة لبراد بيت كمساعدى إنتاج.

في عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حظى فيلم صوت هند رجب باستقبال حافل بتصفيق تجاوز العشرين دقيقة، وحقق إنجازا تاريخيا بفوزه بسبع جوائز خلال المهرجان، وهي جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى، بجانب عدة جوائز على هامش المهرجان، منها هي الشبل الذهبي، جائزة الصليب الأحمر الإيطالي، وجائزة أركا للسينما الشبابية، وتنويه سينما من أجل اليونيسف، إلى جانب جائزة إنريكو فولتشينوني (اليونسكو).