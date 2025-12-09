الداخلية تنقذ 17 طفلا من التسول بالقاهرة والجيزة وتضبط 10 أشخاص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنقذت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية 17 طفلا جديدا من أيدي 10 أشخاص يستغلونهم بأعمال التسول واستجداء المارة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وألقت القبض على المتهمين.

وبينت التحريات أن المتهمين (رجلين، 8 سيدات لـ4 منهم معلومات جنائية) يستغلون أطفال أحداث في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وتعريض الأطفال الأحداث للخطر حال تسولهم وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا باستغلال الأطفال والحصول على متحصلتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.