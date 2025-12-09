المفوضية الأوروبية تحقق في استخدام جوجل وضع البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا لمكافحة الاحتكار بشأن استخدام جوجل للمحتوى الإلكتروني في نتائج البحث التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استخدام مقاطع فيديو منشورة على منصة يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت المفوضية أن التحقيق سوف يقيم ما إذا كانت جوجل تنتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي بعدم تعويض الناشرين بشكل مناسب أو منحهم إمكانية رفض استخدام محتواهم في الملخصات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي دون فقدان إمكانية الظهور في بحث جوجل.

وذكر بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "في الواقع، يعتمد العديد من الناشرين على "بحث جوجل" لزيادة عدد زيارات المستخدمين، وهم لا يريدون المخاطرة بفقدان الوصول إليه".

وإضافة إلى ذلك، ستحقق المفوضية في استخدام جوجل مقاطع الفيديو المنشورة على منصة "يوتيوب" التابعة لها، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية دون تقديم تعويض مناسب لصناع المحتوى أو منحهم خيار الانسحاب من هذا الاستخدام.

وأكدت المفوضية أن بدء تحقيق لتقييم ما إذا كانت جوجل ربما تنتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي عبر إساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لا يعني بالضرورة الحكم مسبقا على نتيجة التحقيق.