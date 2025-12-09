مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها

أوضح مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أن حادث خروج ٣ عربات من القطار الروسي رقم 3503 على خط (أسوان – القاهرة) مساء الإثنين، في المسافة بين محطتي بشتيل وبولاق الدكرور، نجم عن اختلال العجلات بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة، مما أدى إلى خروج بعض العربات عن السكة.

وقال المصدر لـ"الشروق" إن الحادث تسبب في تعطل حركة القطارات جزئيًا على الخطين الطالع والنازل بوجه قبلي، مشيرًا إلى أنه فور وقوع الحادث تم إخطار الجهات المعنية والمسؤولين، وتم الدفع بأوناش لرفع العربات وإعادتها إلى القضبان.

وأضاف المصدر أنه لم تقع أي إصابات بين الركاب، إلا أن الحادث تسبب في تعطيل حركة القطارات القادمة من الصعيد لأكثر من ساعة، كما يجري تشغيل القطارات المتجهة من محطة بشتيل إلى الصعيد بسرعة منخفضة نظرًا لوجود معدات الرفع وفرق الطوارئ في موقع الحادث.