مصرع شخصين وإصابة 5 جراء سيول جارفة بمحافظة السليمانية شمال العراق

أعلنت مديرية الدفاع المدني في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن وفاة شخصين وإصابة خمسة إثر سيول جارفة في ناحية شورش بالسليمانية.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني، المقدم سركوت كارش، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «الفيضانات والسيول التي اجتاحت ناحية شورش التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية، أدّت إلى وفاة شخصين وإصابة ما بين أربعة إلى خمسة آخرين».

ونوه أن «جدار أحد المباني (مدرسة) في ناحية شورش انهار بسبب شدّة السيول، ما تسبب بوفاة أحد المواطنين».

وأوضح أن «الضحيتين هما رجل يبلغ من العمر 70 عاماً وامرأة تبلغ 24 عاماً، وكلاهما من أهالي ناحية شورش في قضاء جمجمال.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الوكالة بحدوث سيول جارفة في عدة مناطق من محافظتي السليمانية وكركوك، تسببت في إعاقة حركة المرور.

وأشار الى أن «السيول تركزت في مناطق: چمچمال، وبازیان، وتكية، وباني مە قان، وقرهنجير، وأدت إلى توقف الحركة بين كركوك والسليمانية»، لافتاً الى أن «السيول غمرت بعض المنازل».