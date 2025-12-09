الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد الرقابة لمكافحة المبيدات في الأغذية المستوردة

يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة للكشف بشكل أفضل عن المنتجات الغذائية المستوردة التي تحتوي على مبيدات آفات ضارة بشكل خاص والمحظورة في التكتل.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للصحة أوليفر فارهيلي للصحفيين اليوم الثلاثاء: "إذا لم يسمح بهذه المبيدات في الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بحماية الصحة في أوروبا، فلا ينبغي العثور عليها كبقايا في طعامنا".

وتابع فارهيلي، إن هذا يهدف إلى حماية المستهلكين في الاتحاد الأوروبي من هذه المواد وأيضاً حماية المزارعين الأوروبيين من وضع تنافسي غير عادل.

وأكد فارهيلي، أن هذه الخطوة لا ترتبط باتفاق الاتحاد الأوروبي مع الكتلة التجارية لأمريكا اللاتينية ميركوسور (تضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي).

ومع ذلك، يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتزايد فيه الجهود لبدء التصديق على اتفاقية التجارة الحرة، التي تم التفاوض عليها لأكثر من عقدين، وقبل احتجاج للمزارعين مخطط له في بروكسل الأسبوع المقبل.

بالإضافة إلى تحديث قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن آثار المبيدات في المنتجات الغذائية المستوردة، تهدف المفوضية الأوروبية إلى زيادة عدد عمليات التدقيق التي يتم إجراؤها في البلدان غير الأوروبية وكذلك عند نقاط العبور الحدودية الأوروبية.