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رمضان: تتويج ماني بالأفضل في إفريقيا لا يقلل من صلاح

إبراهيم سعيد
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 2:17 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 2:17 ص

أكد رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقائد المنتخب مصر الأوليمبي، أنه سيحسم موقفه من الاستمرار في القلعة الحمراء أو العودة لهيدرسفيلد الإنجليزي في شهر يونيو المقبل.

وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية اليوم الجمعة: "أي لاعب يتمنى الاحتراف، وعقدي مع الأهلي مستمر حتى شهر يونيو المقبل، ومن الصعب تحديد موقفي في الفترة الحالية، وقد تحدث أمور كثيرة حتي هذا الوقت وتفكيري الأن منصب على العودة من الإصابة".

وأضاف:" الأمور تسير بشكل طبيعي، وسوف أنتظم في تدريبات الأهلي بعد أسبوعين".

وأوضح:" أجيد اللعب في أي مركز بالمنطقة الهجومية وتحت أمر الجهاز الفني في أي مركز سواء في قلب الهجوم أو الجناح".

وتابع :" علاقتي بمحمود كهربا جيدة، وسعيد بتعاقد الأهلي معه، ولا يوجد تجديد عقد معي لأني معار لنهاية الموسم، وأتمني التوفيق لكهربا مع الأهلي بالتأكيد".

واختتم رمضان حديثه، بتهنئة ساديو ماني للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، موجها رسالة لصلاح: "تتويج ماني لا يقلل من محمد صلاح، الذي توج بالجائزة الموسمين الماضيين، فكلاهما لاعبين كبيرين، وأتمنى لصلاح العودة للتتويج بها العام القادم".


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