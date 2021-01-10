فرنسا ترصد بؤرة تفشي للسلالة الجديدة لكورونا في مارسيليا

أعلنت مديرية مدينة "بوش دو رون" الفرنسية، إصابة 23 شخصا بالسلالة البريطانية لوباء فيروس كورونا المستجد، في مدينة مارسيليا الفرنسية، في مجموعة عائلية.

وأشارت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، إلى "تحديد 23 حالة من سلالة متحولة جديدة من كوفيد-19 البريطانية، الجمعة في مرسيليا، وذلك بعد اجتماع عائلي شمل 45 شخصا.

وأضافت المحطة أن "الاختبارات جارية لمعرفة ما إذا كان الأشخاص المصابون الآخرين قد تأثروا قد أصيبوا بالسلالة الجديدة المتحولة من بريطانيا لفيروس كرورونا.

ووفقًا لوكالة الصحة الإقليمية في فرنسا، فإن سبب العدوى يعود لشخص فرنسي، يقيم في المملكة المتحدة، وجاء إلى فرنسا لقضاء خلال عطلة نهاية العام"، وجاء ذلك، فيما تم تخفيض حظر التجوال، أمس، الساعة 6 مساءً في الإقليم نفسه.

بدورها، أشارت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، إلى أن السلطات الفرنسية فرضت حظر تجوال بداية من الساعة السادسة مساءً بدلاً من الساعة الثامنة مساء، اعتباراً من الأحد، لوقف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في 10 مقاطعات فرنسية في شرق فرنسا، وهم: "ألب دو أوت بروفانس، وألييه، وبا-رين، وبوش دو رون، وشير، وكوت دور، وأوت رين، وفاكلوس".

ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإنه "تم اختيار هذه المناطق، بالتشاور مع المديريات، لأن معدل الاصابات كان أكثر من 200 حالة لكل 10 آلاف حالة".

كما أشار رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس في خطابه، الخميس الماضي، إلى أنه في حالة تدهور الوضع الصحي في الأسابيع المقبلة، يمكن اتخاذ إجراءات جديدة.

من جهتها، أشارت محطة "إل سي إي" الفرنسية، إلى أنه للخروج من دوامة الوفيات واكتظاظ المستشفيات بحالات كورونا، بدأت حملات التطعيم في حوالي 50 دولة، وتم إعطاء ما لا يقل عن 22 مليون جرعة في جميع أنحاء العالم.

وبدأت الحملات في المملكة المتحدة وروسيا والولايات المتحدة ثم في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، بينما لقاحات الصين منذ يوليو، تبدأ فرنسا بداية من فبراير المرحلة الثانية من تعميم اللقاحات.