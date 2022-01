تجاهل رابطة هوليوود لغياب النجوم والسجادة الحمراء .. وإقامة حفلها لأول مرة بدون تغطية إعلامية

نتفليكس تحافظ على صدارتها بأربعة جوائز عن فئة الأفلام

ويل سميث يحصد أول جائزة جولدن جلوب عن السيرة الذاتية لـ "المك ريتشارد"

بطل "لعبة الحبار" أول كوري جنوبي يفوز بالجائزة

"لا وقت للموت" لجيمس بوند تحظى بأفضل أغنية أصلية

في حفل يُعد الأغرب على الإطلاق في تاريخها، أُقيمت النسخة الـ79 من جوائز جولدن جلوب، صباح اليوم الاثنين؛ حيث أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية ""HFPA جوائزها لهذا العام من فندق "بيفرلي هيلز"، وهو المقر الرئيسي للحفل السنوي في لوس أنجلوس.

لم يقتصر الحفل عن كونه افتراضيا فحسب؛ بل قررت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية أن تتحدى حملة المقاطعة التي تعرضت لها من قبل العديد من النجوم والمنصات الإلكترونية؛ لاتهامها بالعنصرية، إلى جانب شبكة "NBC"، المالكة لحقوق النشر، التي تحالفت ضدها وامتنعت عن إذاعة الحفل؛ وبدورها تجاهلت الرابطة مقاطعيها وأقامت حفل خاص بها؛ تم إعلان الجوائز فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي وسط غياب السجادة الحمراء والحضور وكافة وسائل الإعلام.

استنكر البعض من إقامة حدث ضخم مثل جولدن جلوب بصورة لا تليق به، وسخرت منه بعد المقالات الصحفية مثل مجلة "فاريتي" الأمريكية، التي أفادت بأنه كان من الأفضل أن ترسل رابطة هوليوود الجوائز عبر البريد الإلكتروني للفائزين.

ومع اختفاء النجوم، سلطت "HFPA" الضوء على جهودها الخيرية المستمرة في الفترة الأخيرة والوفاء بالإصلاحات الموعودة لإنهاء أزمة العنصرية؛ حيث اجتمع ما يقرب من 70 من أعضاء الرابطة البالغ عددهم 105 في حفل مدته 90 دقيقة، بالإضافة إلى بعض المستفيدين الجدد من المنح الخيرية وداعمي المنظمة في ظل اتباع بروتوكولات صارمة لفيروس كورونا.

كعادتها، احتفظت "نتفليكس" بتربعها على عرش جوائز جولدن جلوب لهذا العام أيضا بأربعة جوائز عن فئة الأفلام؛ حيث توج فيلمها الدرامي "قوة الكلب – The Power of the Dog" بثلاث جوائز من بينها أفضل فيلم درامي وأفضل مخرج التي ذهبت إلى جين كامبيون.

وفازت النسخة الجديدة من فيلم الجريمة والدراما "قصة الحي الغربي – West Side Story" للمخرج ستيفن سبيلبرج بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، الذي تدور أحداثه حول قصة حب بين مراهقين من عصابات الشوارع.

فيما فازت بطلته راشيل زيجلر بجائزة أفضل ممثلة سينمائية في فيلم موسيقي أو كوميدي، وأريانا ديبوسي كأفضل ممثلة مساعدة.

وبالرغم من افتقار الحفل إلى قوة الحضور إلا أن الجوائز عوضت بذلك قوة النجوم الفائزين؛ وذلك بعد أن فاز النجم الأمريكي ويل سميث بأول جائزة جولدن جلوب في تاريخه بعد 6 ترشيحات، كأفضل ممثل درامي عن تجسيده لدور ريتشارد ويليامز، والد فينوس وسيرينا وليامز نجمتي التنس، في فيلم السيرة الذاتية "الملك ريتشارد – King Richard".

بينما حصدت النجمة نيكول كيدمان جائزة أفضل ممثلة دراما عن دورها في فيلم السيرة الذاتية " من عائلة ريكاردو – Being the Ricardos" للمخرج آرون سوركين.

وعن جائزة أفضل ممثل كوميدي أو موسيقي، حاز نجم "سبايدر مان"، أندرو جارفيلد، على الجائزة عن فيلم "تيك تيك.. بوم – Tick,Tick .. Boom"، متفوقا بذلك على نخبة من النجوم من بينهم ليوناردو دي كابريو عن فيلم "Don't Look Up".

وحاز فيلم "إنكانتو – Encanto " على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، وفاز الياباني "Drive My Car" بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة غير الإنجليزية، بينما حصد الفيلم الإيرلندي "Belfast" للمخرج كينيث براناه جائزة أفضل سيناريو.

وكان للمغنية بيلي إيليش نصيب من الجوائز، حيث فازت أغنيتها المميزة "لا وقت للموت – No Time To Die" من فيلم جيمس بوند الأخير، الذي يحمل نفس الاسم، بجائزة أفضل أغنية أصلية.

أما عن فئة الجوائز التلفزيونية، فقد فاز بجائزة أفضل ممثل تلفزيوني كوميدي أو موسيقي جيسون سوديكيس عن دوره في مسلسل "Ted Lasso".

فاز المسلسل الشهير "الخلافة – Succession" على جائزة أفضل مسلسل درامي، وحصد بطله جيرمي سترونج جائزة أفضل ممثل دراما تلفزيونية، بينما حاز مسلسل "Hacks" على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، فيما فازت بطلته جين سمارت بجائزة أفضل ممثلة تلفزيونية كوميدية أو موسيقية.

وحاز النجم العالمي مايكل كيتون على جائزة أفضل ممثل في مسلسل قصير عن مسلسل " Dopesick"، بينما حازت النجمة كيت وينسلت على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير عن مسلسل " Mare of Easttown".

حصد الممثل الكوري الجنوبي "أو يونج سو" جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في المسلسل الأكثر نجاحا على نتفليكس "لعبة الحبار – Squid Game"؛ ليصبح أول ممثل كوري جنوبي يفوز بالجائزة.

ومنحت جائزة أفضل ممثلة دراما تلفزيونية إلى ميكيلا جي رودريجز؛ كأول ممثلة متحولة جنسيا تحظى بالجائزة عن دورها في مسلسل "Pose".

جدير بالذكر أن العديد من المنصات الإلكترونية قد أعلنت في مايو الماضي، مقاطعة أحداث وحفلات وجوائز رابطة هوليوود، وكان على رأسها كل من نتفليكس وأمازون، فيما قررت الشبكة الأم المالكة لحقوق النشر "NBC" مقاطعة الرابطة؛ لعدم وجود تنوع بين اعضائها واتهامها بالعنصرية.

كما أعاد النجم العالمي توم كروز جوائزه الثلاث إلي الرابطة تضامنا مع حملة المقاطعة.

ومن جانبها، قالت هيلين هوهن رئيسة جمعية هوليوود للصحافة الأجنبية في تصريحاتها: "في العام الماضي ، تم تحدي جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود للتغيير وقد فعلنا ذلك، نحن في رحلة تغيير ولن نستسلم".