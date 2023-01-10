تايوان تتعقب 11 طائرة عسكرية و4 سفن حربية صينية بجميع أنحاء الجزيرة خلال يومين

تعقبت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، 11 طائرة عسكرية صينية، وثلاث سفن بحرية حول تايوان، خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته صحيفة (تايوان نيوز)، اليوم الثلاثاء- أنه ردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية؛ لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.

وأضافت الوزارة أن 3 طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي عبرت خط الوسط لمضيق تايوان.

وحتى الآن هذا الشهر، أرسلت بكين 168 طائرة عسكرية، و33 سفينة بحرية حول تايوان، ومنذ سبتمبر 2020 زادت الصين من استخدامها لـ "تكتيكات المنطقة الرمادية" من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان.

وتُعرَّف "تكتيكات المنطقة الرمادية" بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية لدولة، دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة".