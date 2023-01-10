أطلقت شركة كونتكت كريدي تك، الذراع الرقمي للتمويل الاستهلاكي التابع لمجموعة كونتكت المالية، منصة ContactNow الرقمية التي تعد أول تطبيق مالي شامل في الأسواق المالية.

وقالت الشركة في بيان إن التطبيق يتضمن التقديم على حد ائتماني لحظي من خلال خطوات محددة والاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي لتحديد القدرة الائتمانية مع استخدام I-Score وسجل الأحوال المدنية في نفس الوقت من خلال الربط التكنولوجي، واستخدام الحلول التكنولوجية الحديثة؛ للتأكد من شخصية المتقدم ومقارنة الصورة الشخصية وصورة الرقم القومي للعميل وتسجيل الدخول برقم الهاتف المسجل لدى قاعدة البيانات.

وتابعت أن التطبيق لا يقتصر على سداد الأقساط فقط بل يتضمن إتاحة خدمات مالية متنوعة للاستفادة من إمكانيات المجموعة بالكامل من حيث منتجات التمويل بكافة الأنواع وأدوات الدفع بما في ذلك الفواتير كدفع الفواتير الخاصة مثل الغاز والكهرباء والتليفون المحمول إذا كانت فواتير شهريه أو شحن والتبرعات والاستثمار، بالإضافة إلى إمكانية متابعة المعاملات، معرفة قائمة التجار المتعاقد معها، أحدث العروض وتفاصيل برنامج الولاء، طلب زيادة الرصيد، طلب تقسيط فاتورة، فضلا عن خاصية الدخول السريع من خلال Face ID/Fingerprint

وقال أحمد سمير كامل، العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك، إنه تم الاعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية وبرامج الذكاء الاصطناعي وأدوات تواصل حديثة تعمل على التواصل الشخصي بما يتناسب مع اهتمامات كل عميل على حدة، وأيضا توفير كل الأدوات لعمل مختلف التقارير والتحاليل لمعرفة وفهم سلوك المستخدمين، وإتاحة خدمات مالية متنوعة للاستفادة من إمكانيات المجموعة بالكامل و إتاحة خدمات أخرى تتناسب مع احتياجات الحياة اليومية."

وعلق السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، "إن إطلاق تطبيق ContactNow يعد خطوة جديدة في مشوار كونتكت التكنولوجي نحو تحول رقمي كامل معتمد على أحدث تقنيات العصر في تحليل البيانات، لافتا إلى أن استخدام الخدمات الرقمية حقق قبولاً كبيراً من العملاء واصبح استخدام احدث التقنيات دائماً محور أساسي في استراتيجية المجموعة".