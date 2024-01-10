رئيس وزراء إسبانيا يدعو الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطين

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، الدول الغربية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.



جاء ذلك في كلمة بافتتاح مؤتمر السفراء الثاني بالعاصمة مدريد، أشار فيها إلى أن إسبانيا اتخذت موقفا متزنا عقب هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر، والعدوان الإسرائيلي على غزة بعدها.



وقال: «الطريق الذي يجب أن ينتهج حاليًا يتمثل في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وعقد مؤتمر دولي للسلام بمجرد انتهاء الأعمال العدائية، وينبغي التوصل إلى حل جدي ومقنع على أساس صيغة الدولتين بدعم من المجتمع الدولي».



وأضاف أن بعض الدول الغربية لا تزال غير معترفة بدولة فلسطين رغم اعتراف أكثر من 130 دولة بها، مشددا على أنه ينبغي البدء بمناقشة جادة لضمان اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية.



وتابع: «من الضروري تنفيذ حل يقوم على الاعتراف بدولتين ويضمن تعايش فلسطين وإسرائيل معًا في سلام وأمن، ولا ينبغي أن يدفع الشعب الفلسطيني ثمن تصرفات حماس».



وسبق أن أعلنت الحكومة الإسبانية أن إحدى أولوياتها هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها لا تريد القيام بذلك وحدها لذا تسعى لإقناع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بذلك مثل ألمانيا وفرنسا.