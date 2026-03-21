الخارجية التركية تدين القصف الإسرائيلي لجنوب سوريا

وجاء في البيان: "ندين بشدة هجوم إسرائيل على البنية التحتية العسكرية في جنوب سوريا ونعتبره تصعيدا خطيرا".



وأكدت الوزارة التركية أن تصرفات إسرائيل تشكل انتهاكا للقانون الدولي، فضلا عن انتهاكها لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها.

وأضافت الوزارة: "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية لوقف هذه الهجمات ونؤكد على أهمية تنفيذ اتفاقية فصل القوات لعام 1974".

ونوهت الوزارة بأن "تركيا ستواصل العمل بالتضامن مع حكومة وشعب سوريا لضمان سلامة أراضي البلاد ووحدتها وسيادتها".

في وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع للجيش السوري في جنوب سوريا ردا على ما وصفه بـ"الاعتداءات ضد السكان الدروز في منطقة السويداء".

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه لن يسمح بالمساس بالدروز في سوريا، وسيواصل العمل من أجل حمايتهم، مضيفا أنه يواصل متابعة التطورات في جنوب سوريا، وسيعمل وفقاً لتعليمات المستوى السياسي.