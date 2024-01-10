وسام أبو علي يجتاز الكشف الطبي في الأهلي

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اجتاز المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي الجديد، الكشف الطبي الذي خضع له عن طريق أحمد جاب الله، طبيب النادي.

وخضع وسام أبوعلي لكشف طبي شامل تحت إشراف طبيب الفريق بأحد المستشفيات، وتم التأكد من سلامة اللاعب بعد اجتيازه لكافة الفحوصات.

كما أجرى اللاعب جلسة تصوير في مقر الأهلي بالجزيرة، استعدادًا للإعلان الرسمي عن الصفقة غدا الخميس عبر منصات النادي الرسمية.

ويعد وسام أبو علي (24 عاما) أولى صفقات الأهلي في العام الجديد 2024، وسيوقع عقدا مدته 4 مواسم ونصف ينتهي في صيف 2028.

وكانت تقارير صحفية في السويد كشفت أن الصفقة ستكلف خزينة الأهلي 2.25 مليون دولار سوف يتم سدادها على مدار عامين.

ومن المقرر أن يقيد الأهلي وسام أبو علي في قائمته كلاعب محلي وفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.