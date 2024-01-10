حماس: الدعوات الإسرائيلية لحرق غزة دليل على حرب الإبادة والتطهير العرقي

أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن تصريحات نيسيم فاتوري النائب اليميني المتطرف في الكنيست الإسرائيلي الداعية إلى "حرق غزة"، دليل على أن ما يقوم به الاحتلال في القطاع هو محرقة وحرب إبادة وتطهير عرقي.

وقالت الحركة في بيان إن "تصريحات النازي نيسيم فاتوري، عضو الكنيست الصهيوني عن حزب الليكود الحاكم بقيادة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، بقوله "يجب حرق غزة ومن فيها دون شفقة عليهم"، هو تعبير عن الطبيعة الفاشية والسادية لهذا الكيان القائم على الجريمة والقتل وانتهاك حرمة الدماء، بدعم مطلق من إدارة الرئيس بايدن التي تتحمل مسؤولية مشتركة مع الاحتلال، عن جرائم الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة"

وأضافت أن "مثل هذه التصريحات تؤكد أن ما يقوم به العدو المجرم في غزة هي محرقة وحرب إبادة وتطهير عرقي".

وتابعت "ندعو المؤسسات الدولية والحقوقية إلى توثيق هذه التصريحات النازية المحرّضة على ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني، وذلك لمحاكمة ومحاسبة النازيين الجدد من الصهاينة العنصريين الذين لا يتوقفون عن دعوات القتل والتنكيل بشعبنا في كافة أماكن تواجده".

كان فاتوري النائب من حزب "الليكود" قد تمسك بدعوته لإحراق غزة عوضا عن إلحاق الأذى بالجنود الإسرائيليين، على حد تعبيره.

وقال فاتوري في تصريحات أدلى به لإذاعة "كول باراما "العبرية،: "أقف وراء كلامي.. أن نحرق ونهدم المباني خير من أن يتأذى الجنود"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "في شمال قطاع غزة، قمنا بإجلاء الجميع، وتمكنا من إجلاء مليون و 900 ألف شخص بشكل منظم، وبقي 100 ألف، ولا أعتقد أن هناك أي أبرياء هناك الآن".

وكان فاتوري قد أثار ضجة الشهر الماضي، على خلفية منشور كتبه على منصة "إكس"، قال فيه إنه يجب "حرق غزة الآن".

وخلال مقابلته اليوم، استخف فاتوري أيضا بمحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وفق الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب. وتابع: "نحن ممتنون لأننا حظينا بشرف محاكمتنا في لاهاي"، على حد تعبيره.