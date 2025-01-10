سفير مصر في كوت ديفوار يستقبل بعثة الأهلي

حرص السفير شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، على استقبال بعثة النادي الأهلي، فور وصولها إلى ‏أبيدجان، لخوض مباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.‏

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره فريق ستاد أبيدجان الإيفواري غدًا، السبت، على ملعب فليكيس بواني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقام السفير باستقبال محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، وتابع إنهاء إجراءات الدخول، واطمأن على كافة الأمور الخاصة ‏بالفريق قبل التوجه إلى فندق الإقامة.‏

وشدد سيف على جاهزية طاقم السفارة بالكامل، لتوفير كافة الأجواء اللازمة للبعثة حتى خوض المباراة والعودة بسلام إلى القاهرة.‏

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى أبيدجان في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، على متن طائرة خاصة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما يحتل أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المركز الأول برصيد 8 نقاط، ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 6 نقاط.