وزير الثقافة عن تكريم محمد منير بمنزله: «عيد الثقافة» لم يكن ممكنا بدونه

كرم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عدد كبير من رموز الثقافة والفن تقديرا لمسيرتهم وإسهاماتهم في ترسيخ الهوية المصرية، وذلك خلال احتفالية كبرى بدار الأوبرا المصرية خلال النسخة الأولى من «يوم الثقافة».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة « DMC» إن هذه الاحتفالية هي «سعي قديم» لتكريم أصحاب العطاء في المجال الثقافي والفني، معربا عن أمله في أن تصبح «سنة» وحدثا سنويا.

وكشف عن آلية اختيار المكرمين، مشيرا إلى ترشيح مبدع واحد من كل لجنة من لجان المجلس الأعلى للثقافة 24 لجنة، بالإضافة إلى مبدعين اثنين من كل نقابة أو اتحاد فني تشرف عليه الوزارة؛ بإجمالي 38 شخصية.

وعلق على لافتة الذهاب إلى تكريم الفنان محمد منير بمنزله؛ بسبب ظروفه الصحية، قائلا: «عيد الثقافة مكنش ينفع بدون الفنان محمد منير»، والذي وصفه بأنه «فنان متميز يمثل مدرسة موسيقية وحقبة فنية كاملة نعتز بها في مصر وعلى المستوى الدولي».

وأكد أن منير «ليس مجرد فنان، بل مؤثّر على جيل كامل وقيمة فنية وثقافية تفتخر بها مصر».

وأضاف أن وزير الثقافة ليس مجرد مسؤول حكومي؛ بل منسق للشؤون الثقافية بين المثقفين والحكومة، مشددا على أهمية دوره في دعم الثقافة المصرية باعتبار الوزارة «حاضنة للفكر والثقافة المصرية وصوت المثقفين لدى الحكومة».