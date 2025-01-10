وزير الخارجية ونظيره الكونجولي يؤكدان أهمية التنسيق لدعم الأمن في إفريقيا

أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا يوم الخميس مع جان كلود جاكوسو وزير الشئون الخارجية والتعاون للكونجو، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والكونجو برازافيل.



وأشاد عبدالعاطي بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، مشددًا على استعداد مصر لدعم الكونجو برازافيل من خلال تقديم الخبرات الفنية والمساهمة في مشروعات التنمية المستدامة في الكونجو.

كما أعرب عن حرص مصر على تعزيز العمل الإفريقي المشترك ودفع عجلة التنمية في القارة.

تناول الاتصال مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التنمية الاقتصادية، كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية، مؤكدين أهمية تنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في القارة الافريقية.

كما تم الاتفاق خلال الاتصال على تكثيف التنسيق بين الجانبين والعمل على تعميق العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المتبادلة، فضلا عن تعزيز التعاون والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق مصالح دول القارة الإفريقية.