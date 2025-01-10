أشرف زكي يحضر عرض مش روميو وجوليت على المسرح القومي

شهد الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عرض "مش روميو وجوليت"، مساء أمس الخميس، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، والذي يستمر في تقديم ليالي عرض جديدة تحت قيادة المخرج عصام السيد.

تدور أحداث المسرحية في قالب استعراضي، عبر أغنيات تحمل عمقًا دراميًا حول قصة تدور داخل مدرسة ثانوية بحي شبرا العريق، رمز التسامح.

وتبدأ الأحداث مع انتشار شائعات بين الطلبة حول قصة حب بين اثنين من زملائهم، علاقتهما في الواقع بريئة تمامًا ولا تتجاوز الجيرة والزمالة، حيث تتسبب تلك الشائعات في إشعال الفتنة بين الطلبة المراهقين، فيقرر مدير المدرسة تنفيذ نشاط مسرحي يتمثل في تقديم مسرحية "روميو وجولييت"، ويندمج الطلبة في العمل الفني، ما يدفعهم للتوحد، وإدراك الحقيقة، واكتشاف معانٍ جديدة تغير رؤيتهم للحياة.

العرض من إنتاج المسرح القومي تحت قيادة الدكتور أيمن الشيوي، وبطولة علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، المطربة أميرة أحمد، ومجموعة من الفنانين.

تُعد "مش روميو وجوليت" تجربة فريدة تنتمي للأوبرا الشعبية، من إعداد محمد السوري وعصام السيد، وتأليف شعري أمين حداد، وإخراج عصام السيد.

شارك في إبداع العمل فريق متميز يضم أحمد شعتوت في التأليف الموسيقي، شيرين حجازي في تصميم الاستعراضات، محمد الغرباوي في تصميم الديكور، علا جودة ومي كمال في تصميم الأزياء، وياسر شعلان في تصميم الإضاءة.