عمرو أديب عن حرائق كاليفورنيا: تشعر كأنها تعرضت للقصف من الجو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تكلفة خسائر الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بلغت 130 مليار دولار.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن ما حدث في المدينة مأساة إنسانية، بما يؤكد أن الطبيعة أقوى من أي أي دولة.

وأشار إلى وكأنها تعرضت للقصف من الجو، مؤكدا أن ما حدث شيء لا يصدقه عقل، وأن رياحا جافة كانت تنتقل من الغابات فتشتعل النيران فتدمر المدينة في ساعات قليلة.

ولفت إلى أن هناك فشلًا ذريعًا من الجهات التي تقوم على إطفاء الحرائق في التعامل مع الحادث، مؤكدا أنه لم تكن هناك أجهزة مطافئ جيدة.

ونوه بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب انتقد مستوى التجهيزات في ولاية يماثل اقتصادها حجم الوطن العربي بالكامل

وواصل رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، الكفاح للسيطرة على الحرائق خاصة بعد أن هدأت الرياح العاتية التي كانت تحرك النيران وتؤدي إلى عمليات إخلاء فوضوية.

ولقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الحرائق التي اندلعت قبل أيام في أجزاء واسعة من مدينة لوس أنجلوس وأتت على ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى وأجبرت أكثر من 130 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

وكان الحريق قد اندلع صباح الثلاثاء، على تلال حي باسيفيك باليسايدس الذي يضم كثيرا من المنازل التي يقدر ثمنها بملايين الدولارات. وقد أتت الحرائق على 6500 هكتار وأكثر من ألف عمارة.

وبدأت النيران تنتشر لاحقا في تلال هوليود، على بعد مئات الأمتار من جادة هوليود بوليفارد ومسرح تشاينيز ثياتر الشهير، لكن تمت السيطرة لاحقا على الحريق في التلال وتم رفع أمر الإخلاء صباح الخميس، وفقا للسلطات المحلية.