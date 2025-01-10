مدافع برشلونة: متحمسون للتتويج بالسوبر الإسباني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد إينييجو مارتينيز مدافع برشلونة، أن الوقت الذي أمضاه زميلاه داني أولمو وباو فيكتور، ممنوعين من اللعب، كان صعبا.

وقرر الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، أمس الخميس، تسجيل أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة، بعد قرار المجلس الأعلى للرياضة.

وظهر اللاعبان في موقعي الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، ضمن قائمة الفريق الكتالوني.

وقال مارتينيز "رؤية أولمو وباو فيكتور كل يوم لم تكن سهلة، فالجميع كان يشعر بالاستياء الشديد".

وتابع "ليس لدي أي شك في أنهما يريدان اللعب أكثر من أي أحد. نحن سعداء، وهما أكثر".

وقبل نهائي كأس السوبر الإسباني، أمام ريال مدريد، أبرز مارتينيز أنه وزملاءه "متحمسون ومتفائلون بالتتويج"، لأنه "قد يمنحنا دفعة كبيرة إضافية".

وأضاف "سننافس على كافة البطولات بكل ثقة وبتشكيلة متحمسة، فنحن لدينا رغبة كبيرة لأنه أول لقب، ونحب دائما التتويج ببطولة ما".

وعن توقعاته لسير المباراة، اعتبر "كل تفصيلة ستكون مهمة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن برشلونة يعرف ما يتعين عليه فعله "ومن أين يمكن شن الهجمات على الريال وأين يمكننا إيلامه".

وأتم "مباريات النهائي مختلفة تماما. يتغير كل شيء، وخاصة في أي تفصيلة حتى لو كانت صغيرة. سنفعل ما ينبغي علينا فعله بأفضل طريقة ممكنة، ونبذل قصارى جهدنا".