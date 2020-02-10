مصادر: عرض شركة طاقة الرياح الفرنسية ألتو باور للبيع

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قالت مصادر مطلعة إنه تم طرح شركة مزارع طاقة الرياح الفرنسية "ألتو بارو" للبيع حيث يسعى مؤسسو ومساهمو الشركة إلى الاستفادة من الطلب المتنامي على شركات الطاقة المتجددة.

وبحسب المصادر، فإن الشركة المملوكة لمسؤولين ومساهمين من شركة التشييد "إن.جي.إي" وشركة الاستثمار الفرنسية المملوكة للدولة "كيس دي ديبوت أيه كونسينجسيون" تلقت عروضا أولية من شركات مرافق وصناديق استثمار.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن شركات الكهرباء والمجموعات الاستثمارية وحتى شركات النفط تسعى بشكل متزايد إلى الاستحواذ على الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مع اتجاه فرنسا والدول الأوروبية الأخرى نحو إغلاق محطات الكهرباء العاملة بالفعل وتزايد الأصوات المعارضة لمصادر الطاقة الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

كما تستعد العديد من دول أوروبا لخروج عدد من مفاعلات الطاقة النووية من الخدمة بسبب انتهاء عمرها الافتراضي.

وتدير "ألتو باور" محطات رياح تنتج أكثر من 110 ميجاوات من الكهرباء، وتبني حاليا محطات بطاقة 250 ميجاوات بحسب موقعها على الإنترنت.

كانت شركة "كيس دو ديبوت" قد وافقت الشهر الماضي على شراء 50% من مجموعة محطات طاقة شمسية ورياح فرنسية بقدرة 143 ميجاوات مقابل حوالي 150 مليون يورو (164 مليون دولار). وفي يونيو الماضي اشترت شركة كهرباء ألمانية شركة فاليكو الفرنسية للطاقة النظيفة مقابل حوالي 600 مليون يورو .

كما اشترت شركات الطاقة الفرنسية "توتال" و"إلكتريستيه دو فرانس" و"إنيجي" مشروعات للطاقة المتجددة خلال الفترة الماضية.