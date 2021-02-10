الرئيس العراقي: دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة تتمثل بتجاوز الأزمات والتوترات

أكّد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة تتمثل بتجاوز الأزمات والتوترات وحسن الحوار لتسوية المشاكل فيها.

ودعا الرئيس العراقي خلال استقباله رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي إلى ضرورة تنسيق الجهود والعمل من أجل إيجاد حوارات مشتركة وبنّاءة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي.

وقال "إن استقرار العراق وسيادته تُعد مرتكزاً لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها".

وجرى خلال للقاء بحث تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين، والتعاون والتنسيق في المجالين القضائي والقانوني، ودعم كلّ ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة بينهما.

وكان رئيسي صرح خلال استقباله حشدا من رؤساء العشائر العراقية في مبنى السفارة الإيرانية ببغداد مساء أمس الثلاثاء، بأن قائد الثورة الإسلامية على الخامنئي يؤكد استمرار على وجود عراق قوي وعزيز ومستقل.