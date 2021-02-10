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محافظ الوادي الجديد يلتقي ممثلي برلمان الشباب بالمحافظة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 8:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 8:59 م

التقى محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بممثلي برلمان الشباب علي مستوي المحافظة، وذلك علي هامش مشاركتهم في جلسة المجلس التنفيذي المنعقد بناء على دعوته للبرلمان للمشاركة في الجلسة لإطلاع الأعضاء على ما يتم من مشروعات ومبادرات على أرض المحافظة.

وبحث اللقاء تفعيل دور البرلمان داخل المجتمع والمشاركة في تقديم حلول لما يواجه "المجتمع الواحاتي" من تحديات تنموية، والمساهمة في توعية الشباب بقضايا مجتمعهم.

وأكد الزملوط أهمية مشاركة نواب البرلمان عن المحافظة في جلسات برلمان الشباب، لنقل الخبرات والتفاعل مع ما يثار من قضايا وتمكين الشباب وتأهيلهم على المشاركة السياسية والمجتمعية.

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