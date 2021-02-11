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هيومان رايتس ووتش: مقتل المئات من النشطاء الحقوقيين في كولومبيا

هيومان رايتس ووتش
هيومان رايتس ووتش
بوينس آيرس - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 11:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 11:55 م

قالت منظمة (هيومان رايتس ووتش) الحقوقية في تقرير صدر، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 400 من نشطاء حقوق الإنسان قتلوا في كولومبيا في السنوات القليلة الماضية.

واتهم التقرير كولومبيا بعدم توفير الحماية الكافية لمواطنيها من عنف الجماعات المسلحة.

وقال خوسيه ميجيل فيفانكو، مدير قسم الأمريكتين في هيومن رايتس ووتش: "شهدت كولومبيا مقتل أكبر عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان مقارنة بأي بلد في أمريكا اللاتينية في السنوات القليلة الماضية، لكن رد الحكومة كان في الغالب كلاما، مع القليل من الإجراءات الهادفة".

وأضاف فيفانكو أن الرئيس إيفان دوكي يدين عمليات القتل بانتظام، لكن بالكاد تتم مكافحة العنف.

وقتل أكثر من 400 مدافع عن حقوق الإنسان في كولومبيا منذ عام 2016، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

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